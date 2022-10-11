Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen kız çocuğu, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.