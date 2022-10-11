Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sahipsiz köpekler çocuğa saldırdı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahipsiz köpekler sokakta yürüyen kız çocuğuna saldırdı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen kız çocuğu, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.
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