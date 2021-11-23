Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Küçük Karasu Mahallesi'nde Serpil Y'ye ait balık restoranında yangın çıktı.
Yangını fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada başlayan ve çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
İş yeri sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
Dumandan etkilenen Serpil Y'ye sağlık görevlileri ambulansta müdahalede bulundu.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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