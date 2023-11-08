Sakarya’da polis ekipleri Ekim ayında 677 aracı trafikten men etti

Denetimlerde 677 araç trafikten men edilirken, 142 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Ekim ayı içerisinde 61 bin 887 araç kontrol edildi.

Denetimlerde sürücü veya araç kusurlarından dolayı 677 araç trafikten men edilirken, 142 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca tüm etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Ekim ayı boyunca 197 maddi hasarlı, 162 yaralanmalı olmak üzere toplam 359 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 216 kişi yaralandı.