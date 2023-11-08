Karaman'da 2 otomobil çalan şüpheli serbest bırakıldı

Alacasuluk Mahallesi'nde 14 Ekim'de S.D.'ye ait park halindeki otomobil, çalındı. S.D.'nin ihbarı sonrası Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İhbarın yapıldığı gün, Koçakdede Mahallesi'nde de aynı marka otomobilden müzik sistemi cihazları çalındığı öğrenildi.

27 Ekim'de de Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde de diğer araçlar ile aynı marka otomobilin çalındığı ihbar edildi.

Çalışmasını derinleştiren polis, şüphelinin çoğunluk 'hırsızlık' suçundan 33 kaydı bulunan Savaş S. olduğunu belirledi. Şüpheli operasyon ile gözaltına alınırken, çalınan 2 araç kentin farklı noktalarında branda ile örtülü bulundu. Müzik sistemi cihazları da çalınan araçlardan birinde ele geçirildi.

2 otomobil ile diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.