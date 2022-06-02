Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
İstanbul Caddesi'nde seyreden M.A.D. idaresindeki 34 BJE 450 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi kavşağında E.D'nin kullandığı 54 DM 197 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrularak refüjü aşan M.A.D. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü M.A.D'ye ambulansta tedavi uygulandı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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