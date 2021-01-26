Sakarya'da alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde etkisi gösteren şiddetli lodos nedeniyle Hasan Ön'e ait yapımı devam eden prefabrik evin çatısı demir bağlantılarından koparak uçtu.

Yaklaşık 50 metre uzağa savrulan çatı, elektrik tellerini de kopardı.

Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin bir bölümünün bir süre elektriksiz kaldığını belirterek, "Şiddetli rüzgar nedeniyle mahallede bazı ağaçlar da hasar gördü. Tek sevincimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.