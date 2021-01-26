Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Kocamustafapaşa Mahallesi Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sokağa park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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