Kocamustafapaşa Mahallesi Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.