Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı.
Şerefiye Mahallesi'nde oturan bir grup, jandarmaya "kavga" ihbarında bulundu.
Gruptakiler, asılsız ihbar yerine gelen jandarma ekiplerini pastayla karşıladı.
Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.
Jandarma ekipleri ve gruptakiler daha sonra pastayı kesti.
Etiketler: Sakarya Jandarma Genel Komutanlığı
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