Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Yangını çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Kadıpınarı Sokak'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen H.N. ailesiyle kaldığı tek katlı evi ateşe verdi.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri H.N'yi gözaltına aldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
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