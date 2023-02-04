500 Kur'an-ı Kerim’in dağıtıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlik, Adapazarı İlçe Müftülüğü Personel Müdürü Mustafa Kömü tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda konuşan Adapazarı İlçe Müftüsü Bilal Albayrak, "Kur'an-ı Kerim’e karşı menfur saldırılar devam etmektedir. Bizlerde Adapazarı İlçe Müftülüğü olarak Peygamber Efendimizin sünnetinde buyurduğu üzere, 'Bir yanlışlık, hata gördüğünüz üzere bunu elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, buna da gücünüz yetmez ise kınayınız' buyuruyor. Bizlerde müftülük olarak vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerim hediye edelim diye düşündük” dedi.