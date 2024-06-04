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Güncel
AA 04.06.2024 13:52

Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Sakarya Valiliğiden yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi için geçen ay 184 operasyon düzenledi.

13 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 220 bin litre kaçak akaryakıt, kaçak tütün, dolu ve boş makaronlar (filtreli sigara kağıdı), silah ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 217 şüpheliden 13'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, jandarma ve vatandaş işbirliği sonucunda tüm suç türlerinde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla başarı elde edildiği duyuruldu.

Sakarya'da yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 50,6 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yasal işlem uygulanan 1064 şüpheliden 39'u tutuklandı, 19'una adli kontrol hükümleri uygulandı.

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