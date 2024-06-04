Otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu

Kaza, Bolu-Karacasu yolunda meydana geldi. Karacasu istikametinde seyreden Emine Y. idaresindeki otomobil, yol üzerinde bulunan ara sokağa dönmek istedi. Bu sırada Fikri A. yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan otomobil ile çarpıştı.

1 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yolda savruldu. Kazada Fikri A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Bolu sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.