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Güncel
AA 04.06.2024 13:22

Kırklareli'nde Kırkımcıların Kurban Bayramı öncesi mesaileri arttı

Kırklareli'nde küçükbaş kurbanlıklar bayram öncesi pazara çıkmadan kırkımcıların bakımından geçiyor.

Kırklareli'nde Kırkımcıların Kurban Bayramı öncesi mesaileri arttı

Besiciler, Kurban Bayramı öncesi, besledikleri kurbanlık hayvanları pazara götürmeden hem yaz sıcağının hayvanı olumsuz etkilememesi hem de alıcısının daha iyi görmesi ve inceleyebilmesi amacıyla yününü kırktırıyor. Son günlerde işleri yoğunlaşan kırkımcılar randevuyla çalışıyor.

Kentte kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 10 kişilik ekibiyle besicilerin ağıllarına gidiyor. Elektrikli makineler kullanan ekip, günde 900 ila 1000 hayvan kırkıyor.

Kırklareli'nde Kırkımcıların Kurban Bayramı öncesi mesaileri arttı

Sarı, bayram yaklaştıkça işlerinin yoğunlaştığını, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Küçükbaş hayvanların Kurban Bayramı'na hazırlandığını ifade eden Sarı, "Mesaimiz bayrama kadar yoğun olarak devam edecek." dedi.

Küçükbaş hayvanların gelişimi ve sağlığı için kırkımın önemli olduğunu dile getiren Sarı, yılda en az bir kez hayvanların yünlerinin kırkıldığını anlattı.

Sarı, ekibiyle günde ortalama 1000 hayvanın bakımını yaptıklarını belirterek, "Üreticiler kurbanlıklarını müşterilerinin karşısına güzel, temiz çıkarmak istedikleri için, satışların daha iyi olması amacıyla kırkım işine önem veriyorlar. Müşterileri mağdur etmemek için çok yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Karakoç köyünde besicilik yapan Mesut Diril de her yıl kurbanlıklarını Kurban Bayramı öncesi kırktırdığını aktardı.

Kırkımı yapılan hayvanın gelişiminin de güzel olduğunu vurgulayan Diril, "Kırkıma çok önem veriyoruz. Müşterilerin karşısına güzel ve hoş görüntüyle çıkacak. Nasıl bayramdan önce tıraşımızı güzel oluyorsak kurbanlıklar da o şekilde hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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Kurban Bayramı Kırklareli
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