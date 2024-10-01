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Güncel
AA 01.10.2024 21:50

Sakarya'da fırtınayla oluşan şiddetli dalgalar mendireklere zarar verdi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarara yol açtı.

Sakarya'da fırtınayla oluşan şiddetli dalgalar mendireklere zarar verdi

İlçede rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaşması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulmasıyla balıkçılar zor anlar yaşadı. Daha önce yapılan meteorolojik uyarılar dolayısıyla denize açılmayan balıkçılar, limandaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştı.

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle mendireklerin tahrip olduğunu söyledi.

Dalgaların Melen Çayı'na ulaşmasıyla burada demirleyen teknelerin de zarar gördüğünü belirten Tan, limandaki hasarın giderilmesi ve önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

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Sakarya Fırtına
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