Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da bir evin çatı katında yangın
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki üç katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Elmas Sokak'ta, bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Katın ahşap olması nedeniyle büyüyen yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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