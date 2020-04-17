Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'taki bir köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Mart'ta karantinaya alınan köyde gerçekleştirilen saha çalışmasında COVID-19 hastalığına bağlı herhangi bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, köyde karantina süresinin sona erdirildiği kaydedildi.
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