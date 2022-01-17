Semerciler Mahallesi Dallı Sokak'ta E.A. ve ailesinin oturduğu tek katlı ahşap-kerpiç evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evdekiler yangını görür görmez dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.