Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ahşap ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Semerciler Mahallesi Dallı Sokak'ta E.A. ve ailesinin oturduğu tek katlı ahşap-kerpiç evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evdekiler yangını görür görmez dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Sakarya
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