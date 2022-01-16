Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 27 mahalleye ulaşım engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 14, Kuluncak'ta 6, Arapgir'de 4, Darende'de 2 ve Battalgazi ilçesinde 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.
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