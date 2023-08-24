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Güncel
AA 24.08.2023 16:03

Sakarya'da AFAD afetlerde görev alacak gönüllü gençleri eğitiyor

Sakarya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilen gönüllü gençler, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor.

Sakarya'da AFAD afetlerde görev alacak gönüllü gençleri eğitiyor

İl Müdürlüğünce, afetlerde can ve mal kaybının azaltılması, gençlerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla Avrupa Dayanışma Programı  kapsamında "Beceri Kazanmak İçin Gönüllü Ol Projesi" hazırlandı.

Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen proje çerçevesinde gönüllülere, Sapanca ilçesindeki AFAD yerleşkesinde eğitimler veriliyor. Yıl boyunca farklı gruplara yönelik devam edecek eğitimlerin, katılımcılar aracılığıyla 5 bin gence ulaşılarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sakarya AFAD Birlik Müdür Vekili Semih Davulcu, 18-30 yaş aralığındaki gençler için planlanan temel düzey eğitimlerin sürdüğünü, bugün 30 gencin uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

İlk etapta gençlere afet farkındalığı, temel ilk yardım, yangın ve kentsel arama kurtarma eğitimleri verdiklerini anlatan Proje Koordinatörü Mahmut Kılıç da "Sonra da programa aldığımız gençlerden il genelinde 12 ay boyunca yaygınlaştırma yapmalarını sağlıyoruz. Projemiz kapsamında hedefimiz, 5 bin gence ulaşmak. Bu sayıyı aşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Donanımlı eğitim almak bilgimizi daha çok artırdı"

AFAD gönüllüsü, Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Alpaslan Nihat, eğitim aldıktan sonra farkındalık amaçlı diğer arkadaşlarına anlatacaklarını aktararak, "Malatya'da, Hatay'da görevimi yapmıştım, insanlara bir nebze de olsa yardımım dokunmuştu ama şimdi daha çok yardım edeceğim" diye konuştu.

Eğitimlerin kendisine çok fayda sağladığını vurgulayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Şeyma Zeynep Karaman ise "Önceden karıştırdığımız şeyler şu anda beynimize daha iyi oturdu. Bunun dışında ilk yardımı herkes biliyor ama daha donanımlı eğitim almak bilgimizi daha çok artırdı" ifadelerini kullandı.

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