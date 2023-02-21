Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.Y. ve M.Z.M'yi şüpheli olarak belirledi.
Zanlıların bulunduğu kamyonu durduran ekipler, yapılan aramada farklı çeşitlerde 80 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi de bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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