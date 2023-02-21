l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.Y. ve M.Z.M'yi şüpheli olarak belirledi.

Zanlıların bulunduğu kamyonu durduran ekipler, yapılan aramada farklı çeşitlerde 80 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi de bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.