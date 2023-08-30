Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.08.2023 13:26

Sakarya’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü Sakarya’da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

Sakarya’da 30 Ağustos coşkusu
[Fotograf: İHA]

30 Ağustos'ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101’inci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya’da kutlanmaya başladı.

Gün boyu sürecek olan programlar, Sakarya Valilik Kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrasında kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti.

Kutlama törenine; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başta olmak üzere Garnizon Komutanı olarak vekaleten görevlendirilen Topçu Albay Tarık Demirci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yapılan konuşmaların devamında kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi. 

ETİKETLER
Sakarya 30 Ağustos Zafer Bayramı
Sıradaki Haber
Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
14:02
Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
13:55
Rize'de şiddetli yağış sonrası 39 konut boşaltıldı
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
13:49
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
14:05
Siber güvenlikte interaktif deneyim TEKNOFEST'te
New York'taki 127 yıllık su şebekesi patladı, sokaklar ve metro sular altında kaldı
New York'taki 127 yıllık su şebekesi patladı, sokaklar ve metro sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ