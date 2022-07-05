Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri, öğretmenler ve ailelerin de yer aldığı kabulde konuşan Vali Kaldırım, herkesin büyük katkısı ve öğrencilerin azmiyle önemli başarı yakalandığını bildirdi.

Bundan sonra da eğitim alanında daima öncü olmak için gayret göstereceklerini belirten Kaldırım, "Eğitimde markalaşma yolunda hızla ilerleyen Sakarya'mızda öğrencilerimizin başarısı yalnızca kendilerini ve ailelerini değil, toplumun her kesimini mutlu etti." ifadesini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Kendinizi hangi dala yakın hissediyorsanız o alana yönelin, bizler de hedefi daima yüksek tutmanızı, dünyada en iyisi olmanızı istiyoruz. Buna milletimizin, ailelerinizin, ülkemizin ihtiyacı var. Hedefi belirlerken bol bol kitap okuyun, akıllı cihazları da yeterli derecede ve doğru kullanın, vaktinizi çok fazla çalmasına izin vermeyin. Teknolojinin dışında sosyal ve kültürel işlere de zaman ayırın, vatana, millete faydalı olun, hepsinden önemlisi insanlığa faydalı olun, insanlığa güzel katkı verin."

Savaşçı da 48 farklı ilde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 193 öğrenciden 4'ünün Sakarya'dan çıktığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni ile bir süre sohbet eden Vali Kaldırım, gelecek planlarını, hayallerini ve düşüncelerini dinlediği gençlere hediye verdi.