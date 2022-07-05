4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ikinci yarısı için yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Haziranda TÜFE yüzde 4,95 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 44,54, yurt içi üretici fiyatları yüzde 88,77 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,95, Yİ-ÜFE yüzde 6,77 yükseldi.

Yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

2022 Temmuz Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

ÜNVALAR DERECE OCAK 2022 TEMMUZ 2022 GENEL MÜDÜR 1/4 21.330 29.809 ŞUBE MÜDÜRÜ (Ünv.mezunu) 1/4 11.188 15.848 MEMUR (Ünv.mezunu) 9/1 6.854 9.707 ÖĞRETMEN 1/4 8.668 12.276 KAYMARAM 1. Sınıf 1/4 19.510 27.574 BAŞKOMİSER 3/1 11.162 15.810 POLİS MEMURU 8/1 9.706 13.747 UZMAN DOKTOR 1/4 13.312 18.853 HEMŞİRE (Ünv.mezunu) 5/1 8.351 11.828 MÜHENDİS 1/4 11.440 16.205 TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 7.132 10.100 PROFESÖR 1/4 18.369 25.984 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 10.809 15.311 VAİZ 1/4 9.003 12.752 AVUKAT 1/4 10.934 15.485

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları yüzde 42,35, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları ise yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 41,68.”

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam ve enflasyon farkı oranlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

6 aylık enflasyon yüzde 42,35 dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranları yüzde 42,35, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları ise yaptığımız hesaplamalara göre, toplamda yüzde 41,68.

Refah payı ile alakalı şunu söyleyebiliriz, sayın Cumhurbaşkanımız da yüzde 40'ın üzerinde artış gerçekleşecek demişti. Sayın Bakanımız da bir refah payından bahsetmişti. Bunu bugün gün içerisinde göreceğiz. Ancak açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacaklar, memur ve memur emeklileri ise yüzde 41,68 zam alacaklar.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde memurlar yılbaşından bu yana yüzde 92,4 zam almış olacaklar. İlave bir zam yapılması halinde bu rakamlar güncellenecek. Özellikle geçen dönem ocak ayında yüzde 2,5'luk bir artış yapılmıştı. Böyle bir beklenti var zaten toplumda. Bugün rakamlar belli olduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır, kararını da verecektir diye düşünüyorum.

En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur maaşını da hesapladım. Bu çerçevede en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 108 liraya çıktı bu zamma göre. En düşük memur emekli maaşı da 4 bin 289 liradan 6 bin 76 liraya çıktı.

Bu memur maaşlarına göre maaşı belirlenen evde bakım maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, engelli aylığı alanlar, terör olaylarının sivil şehit ve gazileri de bu memurlara yapılan yüzde 41,68'lik zamdan yararlanacaklar.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SSK ve Bağkur emeklilerinde 3500 liranın altında maaşı olanlar 3500 liraya tamamlanıyor. Şimdi diyelim ki 3 bin lira alan bir Bağkur emeklisi yüzde 42,35 zam alacak yani yaklaşık olarak 4 bin 300 lira civarında bir artış olacak. 4 bin lira alan bin 700 lira civarı bir zam alarak 5 bin 700 liraya çıkacak. Onların da yüzde 42,35'lik bir artış maaşlarında gerçekleşti.

SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyorlar. 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olduğu için alacakları zam da böylece belli olmuş oldu.

Memur emeklileri maaşlarını 1 ila 5'i arası alıyorlar her ay. Yarın itibarıyla emekli memurlar maaşlarını almış olacaklar. Yeni zamlarını daha sonra alacaklar. SSK emeklileri ile Bağkur emeklileri, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arası alıyorlar. Dolayısıyla onların maaşları zamlı ödenecek.

Zamlı maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatacak

Memurlar ayın 15'inde alacaklardı normalde. Cumhurbaşkanımız ayın 8'inde alınacağını ifade etti. Ancak biz özellikle ocak ve temmuz aylarında iki bordro görüyoruz maaşlarda. Bir normal zamlı maaş bir de ek 15 günlük yani 1'i ile 15'i arasında peşin aldıkları için memurlar 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasındaki maaş farklarını ayrı bir bordro ile alıyorlar.

Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.