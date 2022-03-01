Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolda buldukları yeni doğmuş 4 kediyi tedavi ettiren polis ekipleri, hayvanlara anneleri bulununcaya kadar bakacak.
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yolda fark ettikleri 4 yavru kediyi durumlarının kötü görünmesi üzerine veteriner kliniğe götürdü.
Klinikte gerekli bakım ve tedavisi yapılan yavruları emniyet binasına getiren ekipler, kedileri biberon yardımıyla sütle besledi.
Polis ekipleri, doğal gaz peteğinin yanında ısıttıkları hayvanlara anneleri bulununcaya kadar sahip çıkacak.
Etiketler: Sakarya Emniyet Genel Müdürlüğü Sokak Hayvanları
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