Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da iş yeri ve araçtan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve Emek Mahallesi'ndeki bir araçtan çeşitli malzemeler çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, araçtan hırsızlık yapanların R.G. (21) ve H.A. (37), iş yerinden hırsızlık yapanların ise Ö.K. (27) ve M.K. (16) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Son Haberler
- 13:16
- 13:23
- 13:09
- 13:08
- 12:58
Sıradaki Haber
Elazığ'da trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz