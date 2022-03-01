Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve Emek Mahallesi'ndeki bir araçtan çeşitli malzemeler çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, araçtan hırsızlık yapanların R.G. (21) ve H.A. (37), iş yerinden hırsızlık yapanların ise Ö.K. (27) ve M.K. (16) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.