Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.
Gerçekleşen uygulama 200 araç durdurularak, sürücülere evrak kontrolü yapıldı. Ekipler, sürücülerden dünya genelinde meydana gelen ölümlü kazaların en aza indirilmesi için emniyet kemerlerini takmalarını istedi. Kontrollerde, evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Son Haberler
- 13:16
- 13:23
- 13:09
- 13:08
- 12:58
Sıradaki Haber
Elektrik faturalarında indirim... "Faturalarda yüzde 8 ila 14 arasında bir indirim olacak"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz