Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kente gönderilen SASKİ'ye ait vidanjörler ve ekipler, vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu yerleşim yerlerinde çalışan ekipler, vidanjörlerle ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale ediyor.