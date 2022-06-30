Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bartın'daki selde görev alıyor
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlardan etkilenen Bartın'daki sel bölgesinde çalışmalara katılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kente gönderilen SASKİ'ye ait vidanjörler ve ekipler, vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yoğun yağışın etkili olduğu yerleşim yerlerinde çalışan ekipler, vidanjörlerle ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale ediyor.
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