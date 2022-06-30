Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ Mahallesi'nden yolcu otobüsü ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan otobüste, 18 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli P.A. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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