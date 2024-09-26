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Güncel
AA 26.09.2024 18:00

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 aylık faaliyetlerini paylaştı

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, göreve geldiği 8 aylık süreçteki hizmetlerini anlattı.

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 aylık faaliyetlerini paylaştı

Görevinde 8 ayı dolduran Selamet, Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte 660 personelle hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Merkezi bina haricinde 15 ayrı birimle vatandaşın hizmetinde olduklarını anlatan Selamet, "Kadın hizmetleri birimimizde Kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile iki kadın konuk evimiz var. Şiddet önleme merkezimiz 24 saat faal çünkü gece sabaha kadar da ihbarla, şikayetlerle ve kolluk güçleriyle şiddet gören ya da mağdur olan kadınlarımız geliyor. Şiddet önleme merkezimizde toplam 23, iki kadın konuk evimizde 33 personelimiz olmak üzere kadın hizmetlerinde 56 personelle 7/24 hizmet veriyoruz. İki konuk evimizde 16'şar konuğumuz var ve tam kapasiteyle çalışıyor." dedi.

Arifiye Çocuk Evleri Sitesi'nde 0-12 yaş arası kız ve erkek ile 12-18 yaş arası kız çocukların barındığından bahseden Selamet, burada psikososyal gelişim, aile bağlarının güçlendirilmesi ve topluma kazandırma konularında hizmetler verildiğini aktardı.

Engelli ve yaşlı ile aile ve toplum hizmetleri hakkında da bilgi veren Selamet, kurumun faaliyetlerini, yatırım ve projelerini basın mensuplarına anlattı.

Selamet, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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