Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarmeke kuşu doğaya salındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen sakarmeke kuşu doğal ortamına bırakıldı.
Bir kişi arazide yaralı halde bulduğu sakarmeke kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner tarafından tedaviye alınan kuş, yaklaşık bir hafta içinde tamamen iyileşti.
Sakarmeke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından doğal ortamına salındı.
Etiketler: Karabük
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