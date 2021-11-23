Bir kişi arazide yaralı halde bulduğu sakarmeke kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Veteriner tarafından tedaviye alınan kuş, yaklaşık bir hafta içinde tamamen iyileşti.

Sakarmeke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından doğal ortamına salındı.