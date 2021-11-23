Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan üç kişi yaralandı.
Adana alınan bilgiye göre, Sezer T, Yiğithan T. ve Soner S'ye, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdükleri sırada otomobilden ateş açıldı.
Yaralanan üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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