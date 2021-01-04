Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahibinden kaçan at, Mamak Belediyesi barınağına gitti
[Fotoğraf: AA]
Başkentte sahibinden kaçan bir at, yolunu şaşırınca Mamak Belediyesinin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde gitti.
Yolunu şaşıran at, gittiği Mamak Belediyesinin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ndeki görevliler tarafından bağlanarak, bakım ve tedavisi yapıldı.
Mamak Belediyesi veteriner hekimlerince muayene edilen atın, sahibi aranıyor.
Veteriner Hekim Çise Kalpakçı, ata "Düldül" ismini verdiklerini belirterek, "1,5 yaşındaki atı gördüğümüzde hepimiz şaşırdık. Geldiğinde yaraları vardı. Muayene ettik, temizledik, karnını doyurduk. Gözümüz gibi bakıyoruz. İlk geldiğinde bayağı tedirgindi. Şimdi buradaki sevimli köpeklerle uyum içinde. Düldül’ün sahibini arıyoruz. Sahibi çıkmazsa sahiplendireceğiz." dedi.
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