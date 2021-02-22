Kentte koronavirüs ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin üstün gayretleriyle devam ediyor.

Tortum ilçesine 65 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin rakımdaki Uzunkavak Mahallesi'nde 85 yaş üzeri Sabit Albayrak ile Güldali Albayrak çifti, aşı için 182 MHRS'den randevu istedi.

Randevu üzerine, ilçeden doktor, 2 hemşire ve şoförden oluşan mobil ekip, adrese varmak için araçla yola çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren karlı yolculukta zaman zaman kaza tehlikesi geçiren ve kara saplanan araçlarını iterek yola devam eden sağlık ekibi, kardan bir kısmı kapanan ve araçla gidilemeyen kırsal mahalleye, ellerindeki aşı ve sağlık çantasıyla 1 metrelik kara bata çıka kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Evde gözyaşlarıyla sağlıkçıları karşılayan Albayrak çifti ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ettiği dualarla gösterdi.

"Aşı bizler için de umut oldu"

Tortum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Pınar, Kovid-19 ile mücadeleyi salgının başlangıcından beri verdiklerini anlatarak, "Belki 100 yılda bir görülen pandemi ile mücadele ediyoruz. Süreç zorluklarla geçti fakat aşının bulunmasıyla salgın yeni boyut kazandı. Aşı bizler için de umut oldu. Önceden hasta vatandaşın temaslı tespitini yapıp ilaç verirken, şu an sağlıklı vatandaşın evine gidip aşı yapıyoruz. Bu, güzel motivasyon kaynağı ve yüz güldürücü." dedi.