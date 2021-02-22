Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, özellikle kış aylarında kano ile kürek takımlarının kamp merkezi haline geldi. Elverişli iklimi ve uygun tesisleriyle ön plana çıkan Köyceğiz Gölü, takımların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kürek takımlarının yanı sıra, Türkiye'yle birlikte Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Bulgaristan'ın hem kano hem de kürek milli takımları yaklaşık iki aydır çalışma yürütüyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman​​​​​​​, Muğla'nın tesis imkanları, elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yapabildiğini söyledi.

"Turizmin ilimizde 12 aya yayılmasını hedefliyoruz"

Özellikle sonbahar-kış döneminde deniz ve göllerde bu çalışmaların daha da yoğunlaştığını aktaran İlman, "Muğla, her türlü spor branşının 12 ay yapılabileceği dünyanın nadir bölgelerinden. Bu fırsatı çok iyi değerlendiriyoruz. Amacımız, turizm ve tarımda marka kent olan Muğla'nın, spor turizminde de aynı seviyeye gelmesi. Spor organizasyonları vasıtasıyla turizmin ilimizde 12 aya yayılmasını hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini dile getirdi.

Hava şartları ve göl suyunun uygun olması nedeniyle sporcuların burada çok rahat çalışma yürüttüğünü anlatan İşseven, "Önümüzdeki yıllarda yurt dışından daha çok takımın bu bölgeye kamp yapmak için gelmesini bekliyoruz. Hem kamp yapıyor, hem de Türkiye şampiyonalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.