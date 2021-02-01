Her yarıyıl tatilinde binlerce misafir ağırlayan, tarihi yapıları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarması, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle de adeta açık hava müzesini andırması dolayısıyla yılın her mevsimi misafirlerini ağırlıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'ya gelen ve genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerde konaklamayı tercih eden tatilciler, bu yıl kısıtlama ve tedbirler nedeniyle ilçeye gelmedi.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçenin sokaklarında yarıyıl tatilinde sessizlik hakim oldu.

Yılda 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan Safranbolu, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

"Safranbolu Osmanlı sivil mimarisinin görüldüğü nadide bir ilçe"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Safranbolu'nun Osmanlı sivil mimarisinin görüldüğü nadide bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ile dünyanın her yerinden misafirleri ağırlamaya başladığını belirten Gürel, Safranbolu'nun salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır en sakin günlerini yaşadığını ifade etti.

Gürel, en büyük görevlerinin somut ve soyut mirası gelecek kuşaklara koruyarak aktarabilmek olduğunu dile getirerek, ilçede gelenek, görenek ve zanaatların da yaşatıldığını anlattı.

Safranbolu'nun "Korumanın başkenti" unvanını hak ettiğini anlatan Gürel, ilçenin korumacılık alanında Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gürel, tarihi ilçenin yarıyıl tatilini sessiz ve sakin geçirdiğini kaydederek, "Salgın süreci atlatıldıktan sonra herkesi Safranbolu'nun tarihi ve kültürel güzelliklerini görmeye davet ediyorum." dedi.