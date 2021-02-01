Düzce’de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü.

Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı.

Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 74 kişiye 256 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.