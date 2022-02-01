Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ve "Korumanın Başkenti" olarak adlandırılan ilçede Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te yaptırılan Cinci Hanı'nın ve 18 ile 20. yüzyıllarda inşa edilen konakların yer aldığı Han Arkası Sokak için mimarlık öğrencileri tarafından 6 proje hazırlandı.

Halkın beğenisine sunulan projelerin içinden seçilen ve geleneksel çarşı yapılanmasının korunması, sürdürülebilmesi, kentsel kimliğin yaşatılması, kent estetiğine değer katan alanların korunması için yürürlükte olan koruma amaçlı imar planına göre uygulanacak proje, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından olan ve adeta "zamanda yolculuk" yaptıran Safranbolu'ya gelecek misafirler, uygulanacak proje ile artık daha rahat yürüyebilecek, dinlenme alanlarında oturabilecek ve Akçasu Kanyonu'nun muhteşem manzarasını izleyebilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, projeyi halkın seçtiğini, öğrenciler tarafından hazırlandığını söyledi.

Amaçlarının her zaman gelecek nesillere çok daha yaşanılır bir Safranbolu ve geçmişten alınan emaneti aynı şekilde bırakmak olduğunu belirten Köse, şöyle devam etti:

"Projede kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek bütüncül müdahalelerle yeniden kurgulamak, alanın geçmişten getirdiği izleri vurgulamak, değerini yerel ve ulusal ölçekte pekiştirmek ve korunmasının önemini vurgulamak, alanda yer alan bir kısmı açık bir kısmı kapatılmış olan Akçasu Deresi'ni rehabilite ederek bir peyzaj değeri olarak kamu kullanımına sunmak, mevcut yeşil dokusu ve doğal değerleri korumak önceliğimiz."

Köse, proje alanında motorlu taşıt trafiğini minimuma indireceklerini sözlerine ekledi.