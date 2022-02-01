Düzce İl Alay Komutanlığı ve Merkez İlçe Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Mamure köyü yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki C.A'nın, FETÖ soruşturması kapsamında açılan davadan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.