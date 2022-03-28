Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu'da Mehmetçik kan ve kök hücre bağışı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki personel, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Kan Merkezi'nce Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya gönüllülük esasına göre 512 personel destek verdi, 162 personel ise kök hücre bağışında bulundu.
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