Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.
19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen O.O, (35), O.O. (36) ve O.K. (26) yakalandı.
Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları jeneratör, 12 kilogram tüp, 2 kazma, 3 kürek, 2 çapa, 3 çekiç, 3 sökü demiri, 2 el matkabı, 2 el feneri, 30 metre halat, adaptör, 10 metre elektrik kablosu, pense ile 4 metre demir tel ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Samsun Kaçak Kazı Jandarma Genel Komutanlığı
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