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Güncel
AA 05.04.2024 10:41

Safranbolu lokumunda bayram mesaisi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda müşterilere alternatif tatlı sunmak için mesai yapıyor.

Safranbolu lokumunda bayram mesaisi
[Fotograf: AA]

Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, bayramlarda ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlerin başlıca tatlı tercihleri arasında yer alıyor.

İlçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretilen ve tarihi konakların tasvir edildiği çeşitli ambalajlara konulan lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Bayram tatillerinde lokum üretiminin arttığı ilçedeki tarihi çarşıda yer alan esnaf, Safranbolu'ya gelen misafirlere lokum ikramında bulunuyor.

"Firma olarak yaklaşık 30 tonluk üretim yaptık"

Lokum firması sahibi Erdinç Sezer, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Safranbolu'da yoğunluk beklediklerini söyledi.

İlçeye gelenlerin Safranbolu lokumunu tatma imkanı da bulacağını belirten Sezer, "Safranbolu lokumu genzi yakmayan, glikozsuz sadece toz şekerle üretilen Türkiye'nin en iddialı, en lezzetli lokumlarının başında geliyor. Özellikle klasik fındıklı lokumumuz bizim gözbebeğimiz. Bunun yanında safranlı ve çifte kavrulmuş lokum müşterilerimizin en çok tercih ettiği çeşitler." dedi.

Hem Safranbolu'daki mağazalar hem de şehir dışındaki müşteriler için üretim yaptıklarını anlatan Sezer, 10 gün önce başladıkları hazırlıkları yoğun tempoda yürüttüklerini kaydetti.

Sezer, firma olarak yaklaşık 30 tonluk üretim yaptıklarını aktararak, herkesi Safranbolu'ya beklediklerini ifade etti.

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