Arama motoru Google, ilk Türk kadın doktor Safiye Ali'yi andı.

Safiye Ali doğum gününde, önemli günler ve ünlü kişilerin doğum günleri için sanatsal çizim ve görüntüler olarak hazırlanan bir "Doodle" ile anıldı.

Türk tıp dünyasının bu önemli ismi, böylelikle yeniden hatırlanmış oldu.

Safiye Ali kimdir?

Safiye Ali, 2 Şubat 1894 yılında dünyaya geldi. Babası Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa, annesi Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım'dı.

İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nde öğrenim gören Safiye Ali, Darülfünun Tıp Fakültesi kız öğrenci kabul etmediği için dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'in yardımıyla devlet bursu alarak Almanya'ya gitti ve tıp eğitimi aldı.

1921 yılında okulunu birincilikle bitiren Safiye Ali, Türkiye'ye gelerek göreve başladı.

Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapan Safiye Ali, beslenme yetersizliğinden dolayı bebek ölümlerini engelleyebilmek için hizmet veren Süt Damlası Bakımevi'nde yöneticilik yaptı. Ayrıca Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesi'ni kurdu.

Kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak da tarihe geçti.

Kadınların seçilme hakkı için de önemli mücadeleler veren Safiye Ali, 1952 yılında Almanya'da yaşamını yitirdi.