İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Hıdırağa Mahallesi’nde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 28 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satışına suçüstü

Ekipler, Kalealtı 2’nci Sokak’ta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Uyuşturucu satışı esnasında polisleri gören 2 şüpheli kaçtı. Şüphelilerden biri kovalamaca sonunda yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 10 uyuşturucu hap ve 20 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.