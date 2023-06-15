Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" düzenlendi

Okul müdürü Esma Koçak, öğretmenlerin özverili çalışmaları sonucu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin dönem boyunca öğrencileri hazırladığını dile getiren Koçak, "Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dille telaffuz ve konuşma becerileri gelişerek kendileri öz güven kazandılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.





Programa Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.