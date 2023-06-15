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Güncel
AA 15.06.2023 14:45

Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" düzenlendi

Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, İngilizce ve Arapça hazırladıkları skeç, fıkra, yarışma gibi etkinlikleri sundu.

Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" düzenlendi

Okul müdürü Esma Koçak, öğretmenlerin özverili çalışmaları sonucu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin dönem boyunca öğrencileri hazırladığını dile getiren Koçak, "Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dille telaffuz ve konuşma becerileri gelişerek kendileri öz güven kazandılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şabanözü ilçesinde "Dil Şenliği" düzenlendi

Programa Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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