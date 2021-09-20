Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya AB'ye yaptırımı uzattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya ile Batılı ülkeler arasında diplomatik kriz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Moskova, Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle bazı Batılı ülkelere uyguladığı "karşı yaptırımları" uzattı. Putin'in imzaladığı kararnameyle, aralarında ABD ve Avrupa Birliği üyelerinin de bulunduğu ülkelere uygulanan yaptırımlar uzatılmış oldu.
Yaptırımlar uzatılacak
Daha önce Avrupa Birliği, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.
Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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