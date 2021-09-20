Moskova, Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle bazı Batılı ülkelere uyguladığı "karşı yaptırımları" uzattı. Putin'in imzaladığı kararnameyle, aralarında ABD ve Avrupa Birliği üyelerinin de bulunduğu ülkelere uygulanan yaptırımlar uzatılmış oldu.

Yaptırımlar uzatılacak

Daha önce Avrupa Birliği, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.