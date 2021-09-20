Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de güvercin kümesinde çıkan yangında 39 kuş telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde güvercin beslenen kümeste çıkan yangında 39 güvercin telef oldu.
Çilek Mahallesi'nde Osman Sağlam'a ait kümeste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangında, kümeste bulunan güvercinlerden 39'u telef oldu.
Sağlam, AA muhabirine, 22 yıldır hobi olarak güvercin beslediğini ve kaybettiği güvercinler için çok üzüldüğünü belirterek, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.
Etiketler: Mersin
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