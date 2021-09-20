Karakoyunlu ilçesinde yaşayan ve hakkında "gece vakti yağma" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. ile Tuzluca ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan ve "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışma sonucu bu kişilerden İ.S'yi Karakoyunlu ilçe merkezinde, T.K'yi ise Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yakaladı.

Zanlılar, adliyedeki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bu kişilerden İ.S'nin adli makamlarda "yağma"nın da aralarında bulunduğu 21 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.