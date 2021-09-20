Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: İHA (ARŞİV)]
Ankara'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.
Güdül'ün Karacaören köyü 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik vatandaşlar tarafından fark edildi. Köylüler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile geyik düştüğü kuyudan çıkarıldı. Geyik doğal yaşam alanına bırakıldı.
Etiketler: Ankara
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