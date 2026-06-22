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Türkiye
AA 22.06.2026 15:00

Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklandı

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz görevlisi tutuklandı.

Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklandı

Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin, tesettürlü olduğu için havuza alınmadığı iddiasına ilişkin 19 Haziran'da polis ekiplerince gözaltına alınan havuz görevlisi B.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.D'nin salıverilmesine yönelik itiraz dilekçesi sundu.

İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi M.G. hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

Soruşturma başlatılmıştı

Zafer Sitesi'nde A.T'nin, oğluna göz kulak olmak için havuza geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, site yöneticisi M.G. ve havuz görevlisi B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden B.D. yakalanmış, M.G'nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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