Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2026 14:42

AB, İsrail'in katliam destekçisi bakanı Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AB, İsrail'in katliam destekçisi bakanı Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini şiddetle kınadı

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ben-Gvir'in Lübnan'a ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine el Anouni, "Bu söylemi en güçlü şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek isterim." dedi.

El Anouni, Ben-Gvir'e yönelik yaptırım konusunun son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme geldiğini ancak oybirliği bulunmadığını anımsatarak, "Bundan sonraki adımlara ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmayacağım veya spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

AB'nin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunun altını çizen el Anouni, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini, halkının çok uzun süredir ve fazlasıyla acı çektiğini dile getirdi.

El Anouni, AB'nin İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda güçlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunduğunu yineledi.

AB'nin Lübnan halkına acil yardım ve destek sağlamayı sürdüreceğini de vurgulayan el Anouni, güvenlik ve savunma alanında da Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılıklarını teyit etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydederek, Lübnan'a saldırıların artırılmasını istemiş, "Cehennemin kapılarını açın." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 3 bin 519 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Eyüpsultan'da pastanede gaz kaçağı: 5 çalışan tedaviye alındı
15:20
Vance, İran ile "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını söyledi
15:07
Bakan Tekin: Yapay zeka ve teknolojinin eğitim öğretim süreçlerinde kullanımı çok önemli
15:04
Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklandı
14:52
Ani'nin geçmişine ışık tutuluyor
14:52
Limanlara uğrak yapan kruvaziyer yolcu sayısı 5 ayda 455 bini aştı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
FOTO FOKUS
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ